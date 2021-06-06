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На трасі Київ – Чоп розбилося подружжя: чоловік загинув, його дружина в реанімації (фото)

6 червня, 15:03

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Мукачівському районі дві іномарки зіткнулися лоб в лоб – вижила тільки одна людина, поліція з'ясовує усі подробиці

На Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобілі Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – у реанімації.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

/ Фото: Нацполиция

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ДТП сталася між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району. Авто зіткнулися лоб у лоб. В одній машині було подружжя, жителі села Водиця Рахівського району, в іншій – 39-річний житель Мукачева.

/ Фото: Нацполиция

Унаслідок зіткнення чоловіки загинули на місці, жінку-водія госпіталізували в реанімацію Мукачівської районної лікарні.

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/ Фото: Нацполиция

Поліцейські вже почали розслідування і з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, на міжнародній трасі Київ – Чоп недалеко від Рівного сталася ДТП, двоє людей загинули в аварії, ще двоє отримали серйозні травми.

Крім того, у Рівному позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.

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