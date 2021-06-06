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На трассе Киев – Чоп разбились супруги: мужчина погиб, его жена в реанимации (фото)

6 июня, 15:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Мукачевском районе две иномарки столкнулись лоб в лоб – выжил только один человек, полиция выясняет все подробности

На Закарпатье на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Двое мужчин погибли, пострадавшая жена одного из них находится в реанимации.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

/ Фото: Нацполиция

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ДТП случилось между селами Ивановцы и Клячаново Мукачевского района. Авто столкнулись лоб в лоб. В одной машине были супруги, жители села Водица Раховского района, в другой – 39-летний житель Мукачева.

/ Фото: Нацполиция

В результате столкновения мужчины погибли на месте, женщину-водителя госпитализировали в реанимацию Мукачевской районной больницы.

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/ Фото: Нацполиция

Полицейские уже начали расследование и выясняют все обстоятельства.

Напомним, на международной трассе Киев – Чоп недалеко от Ровно произошло ДТП, два человека погибли в аварии, еще два получили серьезные травмы.

Кроме того, в Ровно внедорожник на огромной скорости протаранил такси. В результате ДТП пострадали четыре человека.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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