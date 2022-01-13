На Волині учень потонув під час шкільної перерви. Однокласники приховували

Спочатку діти не наважилися сказати вчителям, що хлопчик провалився під кригу

Хлопчика віднесло течією/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Волинській області під час шкільної перерви під кригу провалився 13-річний учень. Діти, що були поруч, спочатку намагалися йому допомогти, однак згодом покликали перехожу. Коли школярі повернулися на урок після інциденту, то вчителям нічого не розповіли.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі

Інцидент стався за 500 метрів від школи. Під час перерви діти побігли до річки. Там під кригу провалився 13-річний Олег. Друзі намагалися його врятувати, а потім покликали на допомогу перехожу. Коли діти повернулися на уроки, то не розповіли вчителям про інцидент, що стався. Вони сподівалися, що дитину врятують.

"Боялися комусь розповісти, бо бачили, що жіночка вже надає допомогу і подумали, що Олега врятують, а тому і прийшли на урок математики", — каже класний керівник Вікторія Наугольник.

Однак перехожій не вдалося витягнути хлопчика. Вона викликала рятувальників. Водолази знайшли тіло школяра за кілометр від місця трагедії, оскільки його віднесло течією.

Збіг обставин

Якраз в той самий день, за півтори години до трагедії, у школі рятувальники проводили відкритий урок про поведінку на воді. Закликали не виходити на лід і розповідали, що робити, аби врятуватися, коли крига під ногами тріснула.

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Що відомо про загиблого?

Олег був із багатодітної родини, в якій окрім нього виховували ще шістьох дітей. В школі кажуть: підліток зазвичай був спокійний, до ризикованих витівок не схильний.

Заборона дітям

У коментарі "Суспільному" керівниця управління з гуманітарних питань Володимирської міськради Оксана Бігун зазначила, що після трагедії видали наказ, яким заборонили відпускати дітей зі школи під час перерв. Також відомо, що хлопчик був на річці разом із трьома іншими школярами. Дітей і до трагедії не випускали зі школи, проте хлопчикам в той трагічний день вдалось вислизнути.

Дії правоохоронців

У поліції смерть школяра кваліфікували як нещасний випадок.

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"Проводиться досудове розслідування, встановлюються інші свідки та очевидці події", — каже в.о начальника слідчого відділу Володимиро-Волинського районного відділу поліції Дмитро Домрін.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу?

зберігайте спокій, не панікуйте;

голосно покличте на допомогу;

широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;

вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

вибравшись з ополонки, необхідно відійти від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.

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