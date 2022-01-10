У Полтавській області машина провалилася під кригу: водієві вдалося вижити (фото)

Копи склали на порушника два адміністративні протоколи

Витягували автомобіль за допомогою трактора / Колаж "Сьогодні"

У Миргородському районі на Полтавщині п'яний чоловік пустив свій автомобіль під лід. Витягували машину трактором.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Водій пустив свій автомобіль під кригу, а сам встиг вибратися на берег до того, як ВАЗ потонув. Чоловік хотів змінити маршрут, коли був за 20 метрів від берега, але машина вже почала тонути.

П'яний водій втопив свою машину. Фото: сайт "Сьогодні"

Витягувати автомобіль довелося вже всім селом за допомогою трактора, а також разом із рятувальниками та поліцейськими. Копи склали два адміністративні протоколи на водія.

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Алкоголь у крові порушника майже вдесятеро перевищував допустиму норму.

П'яний водій втопив свою машину. Фото: сайт "Сьогодні"

П'яний водій втопив свою машину. Фото: сайт "Сьогодні"

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Поліцейські "втопили" у річці службову машину

Під Києвом на Петропавлівській Борщагівці сталася незвична ДТП: машина патрульної служби поліції впала в річку Нивка

Машина опинилася у воді під час переслідування мопеда. Так, порушник двоколісником поїхав пішохідним мостом через річку, а автомобіль патрульних впав у річку.

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