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На Волыни ученик утонул во время школьного перерыва. Одноклассники скрывали

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 января, 22:14
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Сначала дети не решились сказать учителям, что мальчик провалился под лед
Мальчика унесло течением/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
Мальчика унесло течением/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В Волынской области во время школьного перерыва под лед провалился 13-летний ученик. Находившиеся рядом дети сначала пытались ему помочь, однако впоследствии позвали прохожую. Когда школьники вернулись на урок после инцидента, учителям ничего не рассказали.

Об этом сообщает ТСН.

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Подробности

Инцидент произошел в 500 метрах от школы. Во время перерыва ребята побежали к реке. Там под лед провалился 13-летний Олег. Друзья пытались его спасти, а потом позвали на помощь прохожую. Когда ребята вернулись на уроки, то не рассказали учителям об произошедшем инциденте. Они надеялись, что ребенка спасут.

"Боялись кому-то рассказать, потому что видели, что женщина уже оказывает помощь и подумали, что Олега спасут, а потому и пришли на урок математики", — говорит классный руководитель Виктория Наугольник.

Однако прохожей не удалось вытащить мальчика. Она вызвала спасателей. Водолазы нашли тело школьника в километре от места трагедии, так как его унесло течением.

Совпадение обстоятельств

Как раз в тот же день, за полтора часа до трагедии, в школе спасатели проводили открытый урок о поведении на воде. Призвали не выходить на лед и рассказывали, что делать, чтобы спастись, когда лед под ногами треснул.

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Что известно о погибшем?

Олег был из многодетной семьи, в которой кроме него воспитывали еще шестерых детей. В школе говорят: подросток обычно был спокоен, рискованным проделкам не подвержен.

Запрет детям

В комментарии "Суспільному" руководитель управления по гуманитарным вопросам Владимирской горсовета Оксана Бегун отметила, что после трагедии издали приказ, которым запретили отпускать детей из школы во время перерывов. Также известно, что мальчик был на реке вместе с тремя другими школьниками. Детей и до трагедии не выпускали из школы, однако мальчикам в тот трагический день удалось ускользнуть.

Действия правоохранителей

В полиции смерть школьника квалифицировали как несчастный случай.

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"Проводится досудебное расследование, устанавливаются другие свидетели и очевидцы происшествия", — говорит и.о. начальника следственного отдела Владимир-Волынского районного отдела полиции Дмитрий Домрин.

Что делать, если вы провалились под лед?

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • громко позовите на помощь;
  • широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;
  • старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
  • выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;
  • выбравшись из проруби, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;
  • далее необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрый и снова оденьте его. Для согревания делайте любые физические упражнения.

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