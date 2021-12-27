На Закарпатті п'яний водій збив двох дітей – 9-річний хлопчик помер (фото)

Ще одну 8-річну дитину намагаються врятувати медики

На Закарпатті сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Серне Закарпатської області п'яний чоловік наїхав на малолітніх дітей. Внаслідок цього одна дитина померла.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

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Деталі смертельної ДТП

Увечері 26 грудня до поліції надійшло повідомлення, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей. На місце події прибула поліція та медики.

Правоохоронці з'ясували, що 34-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини.

Після цього зловмисник продовжив рух і через 300 метрів в'їхав в огорожу.

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Внаслідок цього лікарі констатували смерть одного з постраждалих – 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні.

Наразі злочинця затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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На Закарпатті чоловік збив дітей. Фото: ГУНП України

У Чернігівській області сміттєвоз збив на смерть шестирічну дівчинку

4 грудня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину

Попередньо відомо, що дівчинка з мамою викинули сміття в контейнер і йшли в бік зупинки. В цей час від майданчика з контейнерами відїжджав сміттєвоз, який, ймовірно, зачепив дитину.

Поліцейські затримали 53-річного водія сміттєвоза. Нині з ним тривають першочергові слідчі дії.

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), що караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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