На Закарпатье пьяный водитель сбил двоих детей – 9-летний мальчик умер (фото)

Еще одного 8-летнего ребенка пытаются спасти медики

На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Серное Закарпатской области пьяный мужчина наехал на малолетних детей. В результате один ребенок скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

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Детали смертельного ДТП

Вечером 26 декабря в полицию поступило сообщение, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия прибыла полиция и медики.

Правоохранители выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов, стоявших на правом краю проезжей части.

После этого злоумышленник продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

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В результате врачи констатировали смерть одного из пострадавших – 9-летнего мальчика. Другой 8-летний пострадавший с закрытым переломом тазобедренного сустава был госпитализирован в больницу.

Сейчас преступника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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На Закарпатье мужчина сбил детей. Фото: ГУНП Украины

В Черниговской области мусоровоз сбил насмерть шестилетнюю девочку

4 декабря около 15:00 в полицию поступило сообщение, что вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка.

Предварительно известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и уходили в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка. От полученных телесных повреждений шестилетняя девочка погибла.

Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. В настоящее время с ним продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего), наказываемые лишением свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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