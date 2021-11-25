На Закарпатті новим головою облради став Володимир Чубірко: що про нього відомо

Раніше Володимир Чубірко вже очолював Закарпатську облраду – цього разу він був єдиним кандидатом на посаду

Володимир Чубірко став новим головою Закарпатської облради / Фото: Колаж: Сьогодні

Головою Закарпатської обласної ради став кандидат від "Рідного Закарпаття" Володимир Чубірко. За нього проголосували 37 депутатів під час засідання 25 листопада.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Чубірко був єдиним кандидатом на цю посаду. Інший потенційний кандидат Петро Станко від "Рідного Закарпаття", висунутий сьогодні, відмовився від участі.

Новообраний голова облради отримав 37 голосів депутатів, натомість 27 бюлетенів було знищено.

"До сьогодні обрання голови Закарпатської обласної ради зривали кілька разів", – написав журналіст.

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Що відомо про Володимира Чубірка?

2000 року Чубірко закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Фінанси та кредит" та отримав кваліфікацію економіста.

З 2006 до 2008 року навчався в Ужгородському національному університеті на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю "Право", отримав кваліфікацію юриста.

Потім працював директором на комерційних підприємствах.

Депутат Закарпатської облради V-VI скликань . Очолював постійну комісію з питань екології та використання природних ресурсів, працював заступником голови постійної комісії з бюджету.

. Очолював постійну комісію з питань екології та використання природних ресурсів, працював заступником голови постійної комісії з бюджету. З 28 листопада 2014 року до 1 грудня 2015 року Володимир Чубірко очолював Закарпатську обласну раду.

У своїй щорічній декларації Володимир Чубірко зареєстрував:

річний дохід понад 200 тисяч гривень;

дві земельні ділянки;

два будинки;

дві квартири;

два автомобілі.

Також він є директором товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається вирощуванням зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур.