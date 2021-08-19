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У Харкові обрали нового голову облради

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 12:05
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Єгорова-Луценко працювала першим заступником екс-глави Харківської ОДА Олексія Кучера

Депутати Харківської обласної ради обрали нового главу – ним стала депутат від "Слуги народу" Тетяна Єгорова-Луценко.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Хто очолив облраду?

З 3 серпня 2020 року по квітень 2021 роки Тетяна Єгорова-Луценко працювала на посаді першого заступника голови Харківської ОДА Олексія Кучера.

Тетяні Єгорової-Луценко 37 років. Кандидат наук. Працювала юристом в приватної компанії і державних установах, начальницею Лозівського міського управління юстиції Харківської області.

Вона брала участь в проміжних виборах до Верховної Ради в 179 окрузі в якості самовисуванця. У 2015 році балотувалася в депутати облради по округу №33, у Лозівську міськраду і Лозівську райраду від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Чому звільнили Товмасяна?

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В цей же день з цієї посади звільнили Артура Товмасян, підозрюваного у хабарництві.

Піти з посади Артур Товмасян вирішив після скандалу з хабаром. Його – разом з двома спільниками – підозрюють у вимаганні грошей у директора одного з підлеглих облраді комунальних підприємств. Йдеться про 1 млн і 50 тис гривень.

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Після оголошення про підозру 4 серпня Артура Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу". А сам Товмасян заявляє про невинність. Заявив, що своє ім'я буде захищати в суді, а не прикриватися посадами і політичною приналежностю. Втім повноваження депутата облради за власною ініціативою поки не припиняє.

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