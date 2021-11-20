Справжня зима! У Карпатах випало до метра снігу – фото

В українських Карпатах зробили знімки справжньої зимової погоди – на деяких ділянках гір до метра снігу

Карпати засипало снігом / Фото: Колаж: Сьогодні

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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У Карпатах була погана видимість. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1м", – йдеться у повідомленні.

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг, будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому, ці морозні періоди виявляться короткочасними.