Залишилися лише руїни. На Рівненщині вандали поглумилися над могилами (фото)

На Рівненщині поліцейські шукають тих, хто поглумився над могилами на цвинтарі.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
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Вночі невідомі розбили на цвинтарі вісім надгробків. Пошкодження виявили місцеві жителі, котрі після богослужіння в церкві прийшли до рідних на могили.
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Поліцейські дома події вилучили речові докази, опитали можливих свідків.
За фактом наруги над могилою слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 297 КК України.
На Волині дівчина влаштувала фотосесію на могилах
У Володимирі-Волинському дівчина влаштувала на цвинтарі фотосесію. На фото видно, що вона сіла між могилами та показувала середній палець.
"Користувачі звертаються з проханням розмістити фото, на яких мешканка Володимир-Волинської громади поглумиться над могилою родичів знайомих", – написано під фото.
Фотографувалась дівчина вночі. Потім ці фото вона розмістила в Instagram.
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