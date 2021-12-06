Остались только руины. В Ровенской области вандалы надругались над могилами (фото)

Могилы неизвестные разбили ночью

Всего было разбито восемь могил / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области полицейские ищут тех, кто надругался над могилами на кладбище.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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Детали

Ночью неизвестные разбили на кладбище восемь надгробий. Повреждения обнаружили местные жители, которые после богослужения в церкви пришли к родным на могилы.

Полицейские на месте происшествия изъяли вещественные доказательства, опросили возможных свидетелей.

По факту надругательства над могилой следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК Украины.

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Разбитые могилы. Фото: полиция Ровенской области.

Разбитые могилы. Фото: полиция Ровенской области.

На Волыни девушка устроила фотосессию на могилах

Во Владимире-Волынском девушка устроила на кладбище фотосессию. На фото видно, что она села между могилами и показывала средний палец.

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"Пользователи обращаются с просьбой разместить фото, на которых жительница Владимир-Волынской общины надругается над могилой родственников знакомых", – написано под фото.

Фотографировалась девушка ночью. Потом эти фото она разместила у себя в Instagram.

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