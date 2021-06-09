"Відучували" від алкоголю. У Тернопільській області сусіди переламали ребра чоловікові і топили його

У Чортківському районі Тернопільської області троє чоловіків викрали 22-річного сусіда і знущалися над ним. Таким жорстоким способом вони намагалися відучити односельчанина пити алкоголь.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільській області.
За даними копів, чоловіки покликали сусіда поспілкуватися і випити алкоголь. Однак коли він підійшов, жорстоко побили його і заштовхали в багажник авто. Близько години потерпілого возили в машині, а потім вивели до річки, занурювали в воду і погрожували прив'язати до ніг цеглини і втопити. Також потерпілого змушували молитися.
/ Фото: Нацполиция
Коли "виховний процес" завершився, вони змусили його роздягнутися до нижньої білизни і відвезли назад у село. Молодого чоловіка госпіталізували в реанімацію з переломами восьми ребер, пробитими легенями і іншими травмами.
/ Фото: Нацполиция
Одного "вихователя" вже знайшли, він частково визнав провину. Ще двох поки шукають. Затриманому чоловікові повідомили про підозру за статтями "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".
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