"Відучували" від алкоголю. У Тернопільській області сусіди переламали ребра чоловікові і топили його

Чоловікові пробили легені, змушували його молитися і роздягнутися до трусів – нині він у реанімації

У Чортківському районі Тернопільської області троє чоловіків викрали 22-річного сусіда і знущалися над ним. Таким жорстоким способом вони намагалися відучити односельчанина пити алкоголь.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільській області.

За даними копів, чоловіки покликали сусіда поспілкуватися і випити алкоголь. Однак коли він підійшов, жорстоко побили його і заштовхали в багажник авто. Близько години потерпілого возили в машині, а потім вивели до річки, занурювали в воду і погрожували прив'язати до ніг цеглини і втопити. Також потерпілого змушували молитися.

/ Фото: Нацполиция

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Коли "виховний процес" завершився, вони змусили його роздягнутися до нижньої білизни і відвезли назад у село. Молодого чоловіка госпіталізували в реанімацію з переломами восьми ребер, пробитими легенями і іншими травмами.

Одного "вихователя" вже знайшли, він частково визнав провину. Ще двох поки шукають. Затриманому чоловікові повідомили про підозру за статтями "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік побив свою співмешканку, силою посадив її в автомобіль і відвіз.

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Крім того, у Запоріжжі чоловік по-звірячому побив дружину і кинув помирати за 40 км від будинку.

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