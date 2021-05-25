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У Запоріжжі чоловік по-звірячому побив дружину і кинув помирати за 40 км від дому (фото)

25 травня, 16:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Брат жінки вже звернувся в поліцію, але, за його словами, правоохоронці хочуть зам'яти справу

У Запоріжжі чоловік ледь не відправив цивільну дружину на той світ. Він жорстоко побив жінку і залишив її далеко від дому без допомоги.

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Про це розповів брат постраждалої в Instagram.

За його словами, кривдник сестри – Курнос Роман Володимирович, у пари є маленька дитина. За попередньою інформацією, він не тільки побив, а й зґвалтував свою дружину.

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Її у важкому стані знайшли в 40 км від Запоріжжя і доставили в лікарню. Зараз постраждала в реанімації Запорізької обласної лікарні.

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Також брат жінки розповів, нібито поліцейські хочуть зам'яти справу: підозрюваного досі не затримали. За його словами, копи приходили в лікарню до постраждалої і просили відмовитися від слів про те, що це було зґвалтування і побиття. Однак під час розмови у жінки почалися судоми.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік заліз у чужий будинок через вікно і побив дитину.

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Крім того, у Чернівцях чоловік жорстоко побив цивільну дружину. Олена провела в комі цілий тиждень і 19 квітня померла.

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