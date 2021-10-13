Похмуро і по-осінньому прохолодно: синоптики про погоду у Львові

Сьогодні, 13 жовтня, у Львові очікується прохолодна, похмура погода. Без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Львові денна температура очікується +8... +10 градусів, а нічна – 1-3 тепла.
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З ранку і до самого вечора небо у Львові буде приховано за хмарами. Без опадів.
Погода на Покров, 14 жовтня
У Львові денна температура очікується +10... +12 градусів, а нічна – 2-4 тепла.
Хмарна погода буде триматися у Львові до самого вечора. Без опадів.
Зима в Україні
Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.
"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.
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