Пасмурно и по-осеннему прохладно: синоптики о погоде во Львове

С утра и до самого вечера небо во Львове будет скрыто за облаками

В Украину пришла настоящая осень. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 13 октября, во Львове ожидается прохладная, пасмурная погода. Без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Во Львове дневная температура ожидается +8...+10 градусов, а ночная – 1-3 тепла.

Прогноз погоды во Львове на 13 октября / Фото: Укргидрометцентр

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С утра и до самого вечера небо во Львове будет скрыто за облаками. Без осадков.

Погода на Покров, 14 октября

Во Львове дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 2-4 тепла.

Прогноз погоды во Львове на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

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Облачная погода будет держаться во Львове до самого вечера. Без осадков.

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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