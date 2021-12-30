Під Львовом авто влетіло у маршрутку: постраждали пасажири (фото)

У четвер, 30 грудня, у селі Лішня Львівської області сталася ДТП з маршруткою. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.
Деталі аварії
ДТП сталася близько 9 ранку 30 грудня на автодорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий. За інформацією правоохоронців, зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль "Део Ланос".
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Внаслідок ДТП троє осіб – водій "Део" та два пасажири маршрутки у віці 17 та 80 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
ДТП з маршруткою під Львовом. Фото: ГУНП України
Що загрожує?
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Внаслідок ДТП постраждали люди. Фото: ГУНП України
Під Львовом підліток врізався у маршрутку з пасажирами
У Червонограді Львівської області 29 грудня сталася ДТП з постраждалими. 17-річний підліток на автомобілі "БМВ" в'їхав у маршрутку.
Увечері 29 грудня на вулиці Львівській у Червонограді 17-річний підліток на "БМВ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом "БАЗ".
Як з'ясувалося, підліток ніколи не отримував посвідчення водія.
Внаслідок ДТП підліток та 41-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Що кажуть у поліції?
"17-річний юнак взяв у батьків автомобіль і поїхав кататися. Права керувати машиною у нього не було. Він не впорався з керуванням і зіткнувся з рейсовою маршруткою. Постраждала одна з пасажирок, вона в лікарні", – повідомила нам речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
За даними поліції, винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.