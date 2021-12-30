Ще один мажор? Під Львовом підліток врізався у маршрутку з пасажирами (фото) – оновлено

У Червонограді Львівської області 29 грудня сталася ДТП з постраждалими. 17-річний підліток на автомобілі "БМВ" в'їхав у маршрутку.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.
Деталі аварії
Увечері 29 грудня на вулиці Львівській у Червонограді 17-річний підліток на "БМВ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом "БАЗ".
Далі по темі
Як з'ясувалося, підліток ніколи не отримував посвідчення водія.
Є постраждалі
Внаслідок ДТП підліток та 41-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
Що загрожує підліткові?
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Що кажуть у поліції?
"17-річний юнак взяв у батьків автомобіль і поїхав кататися. Права керувати машиною у нього не було. Він не впорався з керуванням і зіткнувся з рейсовою маршруткою. Постраждала одна з пасажирок, вона в лікарні", – повідомила нам речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
За даними поліції, винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.
Підліток в'їхав у маршрутку. Фото: ГУНП України
У Кривому Розі авто без водія врізалося у маршрутку з пасажирами
У понеділок, 20 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП з легковим авто та маршруткою, у якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.
Як стало відомо, дорогою на Макулан зіштовхнулися маршрутка №300 та автомобіль Geely.
Як розповів водій легковика, він зупинив машину на узбіччі та вийшов. Але раптом автомобіль зрушив з місця, покотився вниз схилом, виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку.
У салоні маршрутки були пасажири. Деякі з них отримали легкі травми та від медичної допомоги відмовилися. Крім того, серйозно травмувалися двоє військових – чоловік та дівчина, і в підсумку їх госпіталізували.
Наразі всі обставини події з'ясовуватимуть правоохоронці.
ДТП з маршруткою під Черніговом
Аварія сталася зранку 7 грудня – зіткнулися фура та маршрутка, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 осіб та ще 7 отримали поранення. Через тиждень після ДТП стало відомо, що одна із постраждалих досі не отямилася. Життю решти постраждалих, включаючи 16 річного підлітка, нічого не загрожує.
З-поміж загиблих наймолодшій дівчині було 19 років, вона разом з мамою їхала до Чернігова. Був також опублікований список усіх загиблих. Серед них і водій маршрутки.
При цьому водiй фури вижив. Згодом його заарештували – підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.
Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто і її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом.
Раніше ми писали:
- Водієві автомобіля Volkswagen Passat, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП з маршруткою на Тернопільщині, обрали запобіжний захід.
- Неподалік села Оріхове Старобільського району Луганської області сталася смертельна ДТП. Пасажирський мікроавтобус злетів з траси Чугуєв – Мілове.