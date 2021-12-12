Під Рівним колода з фури пробила маршрутку: є постраждалий (фото)

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП

На Рівненщині ДТП з маршруткою. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Городище Рівненської області з автомобіля "ЗІЛ", який перевозив деревину, випали на дорогу колоди та зачепили маршрутку, в якій було 20 пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Рівненській області.

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Деталі

За кермом вантажівки був 31-річний мешканець села Яблонне. Він погано закріпив деревину, і внаслідок цього вона випала. Одна колода пробила бічне скло автобуса, який їхав на зустріч.

Інша незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої було 20 пасажирів.

Є постраждалий

Внаслідок цього 32-річний пасажир маршрутки отримав тілесні ушкодження. Попередньо у нього діагностували перелом передпліччя.

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Крім того, водія вантажівки забрали до лікарні, щоби взяти аналізи.

У поліції порушили кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, а транспортні засоби вилучили.

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ДТП з маршруткою під Черніговом

Аварія з маршруткою у Тернопільській області

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Загалом кількість загиблих — 13 осіб.

Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки, а водію вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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