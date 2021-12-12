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Під Рівним колода з фури пробила маршрутку: є постраждалий (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 08:00
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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП
На Рівненщині ДТП з маршруткою. Фото: колаж "Сьогодні"
На Рівненщині ДТП з маршруткою. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Городище Рівненської області з автомобіля "ЗІЛ", який перевозив деревину, випали на дорогу колоди та зачепили маршрутку, в якій було 20 пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Рівненській області.

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Деталі

За кермом вантажівки був 31-річний мешканець села Яблонне. Він погано закріпив деревину, і внаслідок цього вона випала. Одна колода пробила бічне скло автобуса, який їхав на зустріч.

Інша незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої було 20 пасажирів.

Є постраждалий

Внаслідок цього 32-річний пасажир маршрутки отримав тілесні ушкодження. Попередньо у нього діагностували перелом передпліччя.

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Крім того, водія вантажівки забрали до лікарні, щоби взяти аналізи.

У поліції порушили кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, а транспортні засоби вилучили.

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ДТП з маршруткою під Черніговом

  • Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
  • Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
  • Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
  • У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
  • На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
  • Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумали, уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.
  • За останніми даними – 13 осіб загинули, ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
  • У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії, – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
  • Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
  • Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал РavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.

Аварія з маршруткою у Тернопільській області

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Загалом кількість загиблих — 13 осіб.

Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки, а водію вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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