Під Тернополем немовля у пакеті знайшли біля смітника: дитина у реанімації

У прокуратурі відкрили провадження. Наразі поліція розшукує мати хлопчика

Під Тернополем немовля кинули у пакеті на вулиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Товсте Тернопільської області на вулиці виявили покинуте немовля в пакеті. Наразі дитина перебуває у реанімації з пневмонією.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Подробиці НП

Як стало відомо, у дитини діагностували пневмонію. Нею хлопчик інфікувався при народженні.

Як розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні Людмила Лугова, дитина зараз перебуває в реанімації, її стан стабільний.

"Дитина знаходиться в мікрокліматі кувеза, поки її не годують, тому що є харчовий стрес. Вона отримує всю добову потребу через вени", – підкреслила Лугова.

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Дитину знайшли біля смітника

Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, немовля, загорнуте в пакет, знайшли біля смітника. За інформацією лікарів, хлопчик доношений.

Відкрито провадження

У прокуратурі Тернопільської області відкрили провадження за ч. 2 ст. 135 КК України. Наразі поліція розшукує матір немовляти.

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Нагадаємо, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці. Мати їх покинула.

Крім того, у Черкасах поліцейські знайшли трирічного хлопчика, який жив у непотребі, поки батьки розпивали алкоголь.

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