Пожежа в "ковідній" лікарні Чернівців: все, що відомо про трагедію

Сьогодні в 1-й лікарні Чернівців сталася масштабна пожежа. В результаті трагедії загинула людина, ще кілька осіб отримали опіки.

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Журналісти "Сьогодні" зібрали всю відому інформацію.

Що сталося?

Вдень 27 лютого заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак написала у себе в Facebook про пожежу.

"Надзвичайна ситуація!!!! В міській лікарні № 1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюся госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні. Деталі пізніше!" – повідомила вона.

Займання сталося приблизно о 13:15 в палаті на другому поверсі будівлі. Після цього лікарі почали екстрено евакуювати пацієнтів до інших медичних установ.

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/ Фото: molbuk.ua

Видео: Андрій Шалєєв

Через що почалася пожежа?

Спочатку рятувальники назвали причину пожежі – загоряння кисневої труби. Однак пізніше список можливих версій розширився. Зокрема, голова департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний заявив, що один з пацієнтів міг скоїти самопідпал.

"Основна версія причини пожежі, яку зараз з'ясовують на місці співробітники служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів, – самопідпал одного з тяжкохворих пацієнтів в одній з палат лікарні. Він облив себе спиртом і підпалив", – сказав він.

Пацієнт помер на місці. Але вогонь стрімко перекинувся на іншого тяжкохворого. Спалахнули матраци, почали горіти прилади.

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Про те, що причиною був не вибух кисню і не замикання електромережі, нам підтвердило джерело в Чернівецькій поліції. Там також стверджують, що загоряння могло статися через недотримання пожежної безпеки одним з пацієнтів у боксі COVID-відділення. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

Що відомо про загиблого та постраждалих?

У палаті, де сталася пожежа, перебували четверо пацієнтів. Один з них помер, другий – в реанімації. Ще двоє почуваються добре і дають свідчення правоохоронцям.

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Як вдалося з'ясувати журналістам "Сьогодні", загиблий під час пожежі – 76-річний чоловік. Він хворів на важку форму COVID-19.

"Висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Він лікувався і в дуже складному стані перебував. І помер, найімовірніше... Знову ж, лікарі будуть говорити, це не питання самої пожежі, найімовірніше, це страх і важкий стан від коронавірусу, який у нього був. Відповідно, родичам повідомили", – розповіла Гусак.

Стан потерпілого лікарі оцінюють як дуже важкий – у 77-річного чоловіка крім опіків, ще й двостороння пневмонія. Найімовірніше, він не виживе.

"У нього важкі ураження. Можете собі уявити: голова, шия, тулуб, руки... І всі ділянки сірі з обвугленим епідермісом. Тобто все – глибокі опіки 3-го-4-го ступеня. Трохи ще стопи, гомілки... Відсотків 75 поверхні тіла", – повідомила лікарка.

Водночас голова управління медобслуговування міської ради Наталія Калмикова стверджує, що загиблий пацієнт помер не від опіків, а від задухи. Значить, самопідпал скоїв не він, а чоловік, який перебуває зараз в реанімації.

"Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало під час пожежі. Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації, а загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все, він задихнувся", – зазначила вона.

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