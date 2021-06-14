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Надсилав інтимні фото і вимагав зніматися в порно: на Волині чоловік шантажував дітей (фото)

14 червня 2021 15:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під час листування зловмисник шантажував неповнолітніх дівчаток, знаходив їх в соціальних мережах

У Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей – надсилав фото своїх статевих органів і вимагав зніматися в порно.

Як повідомили в Нацполіціі, чоловік знаходив в соціальних мережах дітей зі своєї області і з Волинської.

Під час листування зловмисник шантажував неповнолітніх, також він надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з Мережі.

Під час обшуків в будинку і на роботі в його мобільному телефоні виявили переписку з 10 неповнолітніми дівчатами.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.

Також в Одесі затримали чоловіка, який нападав на дівчат. Подробиці в сюжеті:

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