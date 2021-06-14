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Стрибав на капот і кидався під машини. У Сумах неадекват влаштував "шоу" (відео)

14 червня 2021 17:59

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місці працювала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції і медики – що сталося

У Сумах неадекватний чоловік бігав по проїжджій частині, кидався під колеса автомобілів і встрибував на капот.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції області, інцидент стався на перехресті вулиць Першотравнева та В'ячеслава Чорновола. Заявник повідомив, що дебошир забрався на його машину і, як наслідок, викликав механічні пошкодження. Поліцейські виїхали на місце події.

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"Він (дебошир – ред.) сидів на капоті транспортного засобу Toyota Prado. І судячи з усього, злазити не збирався. Патрульні поліцейські все ж зняли його з машини. 38-річний чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння. Він поводився агресивно і неадекватно, тому до нього правоохоронці застосували наручники", – йдеться в повідомленні.

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На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції і лікарів, які оглянули громадянина. Зараз проводиться перевірка.

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Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі чоловік з колодою і камінням атакував відділення поліції.

Також нагадаємо, у Маріуполі чоловік кидався на перехожих з сокирою.

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