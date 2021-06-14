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Прыгал на капот и бросался под машины. В Сумах неадекват устроил "шоу" (видео)

14 июня 2021 17:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции и медики – что произошло

В Сумах неадекватный мужчина бегал по проезжей части, бросался под колеса автомобилей и запрыгивал на капот.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел на перекрестке улиц Первомайская и Вячеслава Чорновола. Заявитель сообщил, что дебошир забрался на его машину и, как следствие, вызвал механические повреждения. Полицейские выехали на место происшествия.

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"Он (дебошир – ред.) сидел на капоте транспортного средства Toyota Prado. И судя по всему, слезать не собирался. Патрульные полицейские все же сняли его с машины. 38-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому к нему стражи порядка применили наручники", – говорится в сообщении.

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На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции и врачей, которые осмотрели гражданина. Сейчас проводится проверка.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожье мужчина с бревном и камнями атаковал отделение полиции.

Также напомним, в Мариуполе мужчина бросался на прохожих с топором.

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