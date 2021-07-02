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Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW

2 июля 2021 10:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ужасная трагедия произошла в селе Рясное. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии

Автомобиль слетел в кювет. Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Автомобиль слетел в кювет. Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Во Львовской области в результате ДТП погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. В салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба пьяные.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 1 июля около полуночи в селе Рясное-Русское. 11-летний житель Львова не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Также полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец – 35-летний житель села Рясное-Русское, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне BMW находился 23-летний владелец авто, житель того же села.

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Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

ДТП произошло в селе Рясное-Русское. Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

ДТП произошло в селе Рясное-Русское. Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

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Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся.

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Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

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