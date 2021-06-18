Намагався видурити у бабусі 4000 доларів. У Львові шахрай влаштував стрілянину

Одесит намагався виманити у 79-річної мешканки Львова 4 тисячі доларів, проте йому завадили син жінки і поліцейський, який опинився поруч

У Львові житель Одеси намагався виманити у пенсіонерки 4000 доларів. Коли він побачив в квартирі жінки її сина, то почав тікати, відстрілюючись. Випадок стався поряд з відділенням поліції.

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Про це розповіли в пресслужбі ГУНП.

Що сталося

79-річній жінці зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її донька, яка проживає у Києві, вчинила дорожньо-транспортну пригоду і для "вирішення проблеми" необхідні гроші у сумі 4 тисячі доларів США. Незнайомець зголосився приїхати до пенсіонерки за місцем проживання, на вулицю Мартовича, та забрати кошти. Жінка погодилась, проте повідомила про цю розмову своєму сину, який разом з товаришем поспішив до матері.

У квартирі пенсіонерки вони виявили зловмисника, який, побачивши незнайомих чоловіків, вибіг з помешкання на вулицю та намагався втекти, здійснивши при цьому постріл у сторону переслідувачів з невідомої зброї.

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Очевидцем цього став співробітник Львівського районного управління поліції. Він миттєво оцінив ситуацію і затримав втікача. Постраждалих внаслідок події немає.

Що загрожує шахраєві

Особистість зловмисника встановлена ​​- їм виявився 25-річний житель Одеси. Поліцейські вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, який направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство" і "замах на шахрайство". Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до восьми років.

Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловіки влаштували стрілянину на кладовищі.

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Також нагадаємо, в Миколаївській області хлопець влаштував стрілянину за кермом. Він виявився сином чиновника.

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