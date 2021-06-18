Пытался выманить у бабушки 4000 долларов. Во Львове мошенник устроил стрельбу

Одессит пытался выманить у 79-летней жительницы Львова 4 тысячи долларов, однако ему помешали сын женщины и полицейский, который оказался рядом

Во Львове житель Одессы пытался выманить у пенсионерки 4000 долларов. Когда он увидел в квартире женщины ее сына, то начал убегать, отстреливаясь. Случай произошел рядом с отделением полиции.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП.

Что произошло

79-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь, которая проживает в Киеве, совершила дорожно-транспортное происшествие и для "решения проблемы" необходимы деньги в сумме 4000 долларов. Незнакомец согласился приехать к пенсионерке по месту жительства, на улицу Мартовича, и забрать деньги. Женщина согласилась, однако сообщила об этом разговоре своему сыну, который вместе с товарищем поспешил к матери.

В квартире пенсионерки они обнаружили злоумышленника, который, увидев незнакомых мужчин, выбежал из квартиры на улицу и пытался бежать, осуществив при этом выстрел в сторону преследователей из неизвестного оружия.

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Очевидцем этого стал сотрудник Львовского районного управления полиции. Он мгновенно оценил ситуацию и задержал беглеца. Пострадавших в результате происшествия нет.

Что грозит мошеннику

Личность злоумышленника установлена ​​- им оказался 25-летний житель Одессы. Полицейские изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, который направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "хулиганство" и "покушение на мошенничество". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до восьми лет.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчины устроили стрельбу на кладбище.

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Также напомним, в Николаевской области парень устроил стрельбу за рулем. Он оказался сыном чиновника.

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