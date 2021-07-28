Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України

Ігор Табанюк 40 років тому здійснив свій перший політ, 2013 року він втратив свого молодшого сина в авіакатастрофі

Справа на фото загиблий пілот Ігор Табанюк. Фото: колаж "Сьогодні"

В аварії легкомоторного літака на Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк.

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Як повідомляє Галка, також загинули троє іноземців, які перебували в літаку. Як стало відомо, вони розбилися на літаку Advantic WT10. Літак розрахований на пілота і трьох пасажирів.

Що відомо про загиблого пілота

Ігор Табанюк – професійний льотчик, голова громадської організації "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації", яка займається розвитком коломийського аеропорту малої авіації.

Ігор Табанюк 40 років тому здійснив свій перший політ і багато років розвивав малу авіацію в Коломиї. Організував у цьому місті багато авіафестивалів.

Реклама Ігор Табанюк (праворуч на фото) з українським журналістом Дмитром Комаровим (зліва на фото). Фото: Галка

2013 року в авіакатастрофі загинув молодший син Ігоря Табанюка – полетів замість батька на перевірку літака. В інтерв'ю ЗМІ Ігор Табанюк тоді говорив: "син забрав мою смерть".

Авіація була сенсом його життя, згадує нардеп Ольга Сікора.

Ігор Табанюк в літаку. Фото: facebook.com/sikora.olga

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"Ігор Табанюк розвивав авіаційний клуб на Коломийщині, проводив практичні заняття для пілотів-початківців, в його арсеналі було сім легкомоторних літаків, два мотодельтаплани та один автожир. Проте, коли він відновив розвалені 60-річні будівлі летовища, вклав в нього свою душу, свій досвід, енергію та гроші, змонтував радіо та метеостанції, відкрив авіа клуб парашутних стрибків, з’явилися треті особи, які намагалися заволодіти летовищем в цілях вже готового бізнесу. І тут Ігорю довелося що називається "повоювати" за збереження юнацько-спортивного клубу. Ця боротьба за клуб триває й до нині. То ж цілковитою загадкою є падіння літака, штурвал якого був у надійних руках досвідченого авіатора. Тому, на думку друзів Ігоря, питання щодо цієї авіакатастрофи, мали б виникнути й у правоохоронних органів", – написала Сікора.

Що кажуть в поліції

Поліцейські встановлюють всі обставини авіакатастрофи. На місці події працюють рятувальники і правоохоронці.



"У чергову частину о 13:40 надійшло повідомлення про те, що у селі Шепарівці Коломийського району на приватний будинок упав спортивний літак. У результаті загинув пілот і три пасажири. На момент аварії у будинку, який загорівся, людей не було", – йдеться в повідомленні поліції.

Спортивний літак впав на приватний будинок, фото з місця аварії. Фото: facebook.com/frankivsk.police

За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, житель Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців.

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Зараз на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, встановлюють всі обставини аварії.

За результатами першочергових слідчих дій буде прийнято рішення про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, в Одесі через пілота утворився затор з літаків. Пілот відмовився рухатися по новій злітці, заявивши, що ширина доріжки не відповідає правилам авіакомпанії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: