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Врятувати не вдалося. В Одесі хворий COVID-19 вистрибнув з восьмого поверху

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 жовтня, 13:52
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Дружина чоловіка розповіла, що він висловлював думки про те, щоб накласти на себе руки
В Одесі чоловік вистрибнув з восьмого поверху
В Одесі чоловік вистрибнув з восьмого поверху / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі 71-річний чоловік вистрибнув з вікна на восьмому поверсі багатоповерхівки на вулиці Академіка Сахарова.

Про це пише "Думська".

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Дружина загиблого чоловіка розповіла поліції, що він хворів COVID-19. При цьому чоловік відмовлявся від госпіталізації в лікарню.

Дружина додала, що в зв'язку зі сформованою ситуацією її чоловік висловлював думки про те, щоб накласти на себе руки.

У Києві жінка зірвалася з 15 поверху

Жінка випала з 15 поверху. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Жінці було 53 роки. Вона проживала в цьому будинку.

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У поліції повідомили, що поки достеменно невідомо, що сталося. За однією версією, це було самогубство, а по інший – жінка випала з вікна випадково, коли мила його. Істинну причину встановить слідство.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем самогубств.

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