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"Страшний сон!" В Івано-Франківську від COVID-19 померла породілля

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 16:30
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Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину. Стало відомо, в якому стані немовля
В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля. Фото: колаж "Сьогодні"
В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківську померла 35-річна породілля від коронавірусу. Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину – малюк у тяжкому стані.

Про це повідомили у дитячому садку "Калинка" на сторінці у Facebook.

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Що відомо про померлу?

Як стало відомо, покійну звали Софія і їй було 35 років. Вона працювала в Івано-Франківському дитячому садку №1 "Калинка".

"Як страшний сон. Запам'ятаємо тебе усміхненою, життєрадісною, готовою будь-якої хвилини прийти на допомогу", – кажуть колеги покійної.

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Вагітна померла від коронавірусу

Як розповів директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський виданню Galka, жінка під час вагітності захворіла на коронавірус.

Два тижні вона була на кисневій підтримці. Потім її стан здоров'я погіршився і їй зробили кесарів розтин на 30 тижні вагітності.

В якому стані немовля?

У жінки народилося немовля, вагою 1 кг 350 грам. Наразі стан дитини тяжкий, але стабільний.

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Коронавірус в Україні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадкиCOVID-19. Дітей захворіло 1539, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 5696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 130 772 особи, а померли 74 206 осіб.

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