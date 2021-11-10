"Страшный сон!" В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла роженица

Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения. Стало известно, в каком он состоянии

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске умерла 35-летняя роженица от коронавируса. Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения – малыш в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в детском садике "Калинка" на странице в Facebook.

Реклама

Что известно об умершей?

Как стало известно, покойную звали София и ей было 35 лет. Она работала в Ивано-Франковском детском саду №1 "Калинка".

"Как страшный сон. Запомним тебя улыбающейся, жизнерадостной, готовой в любую минуту прийти на помощь", — говорят коллеги покойной.

Реклама

Беременная умерла от коронавируса

Как рассказал директор Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский изданию Galka, женщина во время беременности заболела коронавирусом.

Две недели она находилась на кислородной поддержке. Затем ее состояние здоровья ухудшилось и ей сделали кесарево сечение на 30 неделе беременности.

В каком состоянии новорожденный?

У женщины родился младенец, весом 1 кг 350 грамм. На данный момент состояние ребенка тяжелое, но стабильное.

Реклама

Коронавирус в Украине

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.

За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.