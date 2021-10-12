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Туман и двойное ДТП: во Львовской области трассу Киев-Чоп сковали пробки (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 октября, 13:01
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Из-за аварии на месте было двое пострадавших. Их доставили в больницу
Спасатели достали пострадавших из машины / Коллаж "Сегодня"
Спасатели достали пострадавших из машины / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 12 октября, в селе Ивашкивка Львовской области столкнулись 4 автомобиля: SKODA Superb, Lexus ES 300 Н, IVECO, Renault Master. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Детали

В результате ДТП травмирован водитель автомобиля SKODA Superb 1984 года рождения, а также пассажирка 1985 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области
ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области

Двойная авария

В полиции Львовской области сообщили, что движении возле села Ивашкивка на трассе Киев-Чоп затрудненное из-за ДТП. Ситуацию еще больше усложняет сильный туман.

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ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области
ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управления – 5%.

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