Туман и двойное ДТП: во Львовской области трассу Киев-Чоп сковали пробки (фото)

Из-за аварии на месте было двое пострадавших. Их доставили в больницу

Спасатели достали пострадавших из машины / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 12 октября, в селе Ивашкивка Львовской области столкнулись 4 автомобиля: SKODA Superb, Lexus ES 300 Н, IVECO, Renault Master. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Детали

В результате ДТП травмирован водитель автомобиля SKODA Superb 1984 года рождения, а также пассажирка 1985 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области

Двойная авария

В полиции Львовской области сообщили, что движении возле села Ивашкивка на трассе Киев-Чоп затрудненное из-за ДТП. Ситуацию еще больше усложняет сильный туман.

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ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото ГСЧС Львовской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

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