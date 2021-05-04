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Украли знаки обмеження. Львівська влада знайшла винних в заваленні мосту

4 травня, 11:03

Оксана Лабойко , Тетяна Очеретяна

Міст через річку Західний Буг, що завалився, жодного разу не ремонтували – недавно перед ним поставили знаки обмеження руху, але їх нібито вкрали

У Львівській ОДА проходить термінова нараду комісії з НС щодо аварії мосту через річку Західний Буг. Влада звинуватила людей у тому, що крали попереджувальні знаки перед мостом.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

За інформацією влади, міст побудували в 1960 році й відтоді жодного разу не ремонтували. У 2020-му почали розробляти проєкт реконструкції. У квітні місцеві жителі звернулися в поліцію через поганий стан мосту, і копи склали адмінпротокол про невідповідну експлуатацію.

"Було покриття у незадовільному стані, інженерні конструкції. Усе було відображено в акті й повідомлено організації, що обслуговує", – сказав керівник патрульної поліції області Роман Пилипенко.

У п'ятницю, 30 квітня, був припис підрядника про закриття руху по тому мосту. Було обмежено рух вантажівок масою до 22 тонн, але у Львівавтодорі кажуть, що знаки постійно крали.

Нагадаємо, про катастрофічний стан мосту через річку Західний Буг місцеві жителі раніше попереджали владу.

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