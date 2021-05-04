Украли знаки ограничения. Львовские власти нашли виновных в обрушении моста

Обрушившийся мост через реку Западный Буг ни разу не ремонтировали – недавно перед ним поставили знаки ограничения движения, но их якобы украли

Во Львовской ОГА проходит срочное совещание комиссии по ЧС относительно аварии моста через реку Западный Буг. Власть обвинила людей в том, что крали предупредительные знаки перед мостом.

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Об этом сообщает "Сегодня".

По информации властей, мост построили в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. В 2020-м начали разработку проекта реконструкции. В апреле местные жители обратились в полицию из-за плохого состояния моста, и копы составили админпротокол о ненадлежащей эксплуатации.

"Было покрытие в неудовлетворительном состоянии, инженерные конструкции. Все было отражено в акте и сообщено обслуживающей организации", – сказал глава патрульной полиции области Роман Пилипенко.

В пятницу, 30 апреля, было предписание подрядчика о закрытии движения по мосту. Было ограничено движение грузовиков с массой до 22 тонн, но во Львовавтодоре говорят, что знаки постоянно воровали.

Напомним, о катастрофическом состоянии моста через реку Западный Буг местные жители ранее предупреждали власть.