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УЗ вивезе людей з "червоних" Івано-Франківська та Чернівців 5 спецрейсами (список)

7 березня, 00:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Укрзалізниця 8 і 9 березня планує вивезти близько 3 тис. людей

"Укрзалізниця" планує виконати 8 і 9 березня п'ять спеціальних рейсів для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати із зон "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Про це повідомляється на сайті УЗ.

За погодженням з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА найближчим часом буде відкрито продаж на рейси:

  • 043/044 Івано-Франківськ – Київ – відправлення 8 березня о 21:55 і прибуття 9 березня о 8:48;
  • 007/008 Чернівці – Київ – відправлення 8 березня о 21:08 і прибуття 9 березня о 9:07;
  • 149/150 Ворохта – Полтава – відправлення 8 березня о 13:51 і прибуття 9 березня о 10:38;
  • 135/136 Чернівці – Одеса – відправлення 9 березня о 15:35 і прибуття 10 березня о 10:01;
  • 117/118 Чернівці – Київ – відправлення 9 березня о 19:46 і прибуття 10 березня о 08:08.

Зазначається, що в поїздах дотримується масочний режим, а вагони пройшли ретельну дезінфекцію.

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Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" заявила про припинення продажу залізничних квитків у Чернівецькій і Житомирській областях з 7 до 12 березня через "червоний" рівень епідемічної небезпеки у цих регіонах.

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З 7 березня на Прикарпатті також набуває чинності заборона на посадку і висадку пасажирів. Якщо квиток куплений в або з Івано-Франківської області після 7 березня, можна сісти на поїзд на будь-якій станції за межами області.

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Укрзалізниця поїзда карантин Чернівецька область Івано-Франківська область червона зона
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