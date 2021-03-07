Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

УЗ вывезет людей из "красных" Ивано-Франковска и Черновцов 5 спецрейсами (список)

7 марта, 00:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Укрзализныця 8 и 9 марта планирует вывезти около 3 тыс. людей

"Укрзализныця" планирует выполнить 8 и 9 марта пять специальных рейсов для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно выехать из зон "красного" уровня эпидемической опасности.

Реклама

Об этом сообщается на сайте УЗ.

По согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и в ближайшее время будет открыта продажа на рейсы:

  • 043/044 Ивано-Франковск – Киев – отправление 8 марта в 21:55 и прибытие 9 марта в 8:48;
  • 007/008 Черновцы – Киев – отправление 8 марта в 21:08 и прибытие 9 марта в 9:07;
  • 149/150 Ворохта – Полтава – отправление 8 марта в 13:51 и прибытие 9 марта в 10:38;
  • 135/136 Черновцы – Одесса – отправление 9 марта в 15:35 и прибытие 10 марта в 10:01;
  • 117/118 Черновцы – Киев – отправление 9 марта в 19:46 и прибытие 10 марта в 08:08.

Отмечается, что в поездах соблюдается масочный режим, а вагоны прошли тщательную дезинфекцию.

В тренде
Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила о прекращении продажи ж/д билетов в Черновицкой и Житомирской областях с 7 до 12 марта из-за "красного" уровня эпидемической опасности в этих регионах.

Реклама

С 7 марта на Прикарпатье также вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. Если билет куплен в или из Ивано-Франковской области после 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця поезда карантин черновицкая область Ивано-Франковская область красная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выпили более 100 таблеток на двух: на Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающим
Выпили более 100 таблеток на двух: на Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающимЗапад
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)Запад
Больных размещают в коридорах: в Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы
Больных размещают в коридорах: в Ивано-Франковске переполнены COVID-больницыЗапад
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантин
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантинЗапад
На Закарпатье 13-летняя девочка покончила с собой: теперь о суициде пишет ее подруга
На Закарпатье 13-летняя девочка покончила с собой: теперь о суициде пишет ее подругаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять