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У Чернівцях блискавка влучила в дитячу лікарню – фото

9 червня 2021 17:53

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під час грози блискавка влучила у шпиль на башті будівлі – у деяких кабінетах погоріли комп'ютери та обладнання

У Чернівцях під час грози і зливи розряд блискавки потрапив у міську дитячу лікарню на вул. Буковинській.

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Про це повідомили на сторінці лікарні в Facebook.

Блискавка влучила у шпиль на башті історичного корпусу медустанови і зруйнувала його покрівлю. Пожежі вдалося уникнути, оскільки дерев'яні конструкції горища оброблені розчином протипожежного захисту.

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Зараз будівлю обстежують експерти, зокрема, перевіряють справність електричних мереж.

Як розповів АСС директор медустанови Сергій Сторожук, у деяких кабінетах погоріли комп'ютери і обладнання. Зараз лікарня продовжує працювати.

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"Приблизно 3 на 1 метр зруйнувало черепицю. Слава Богу, ніхто не постраждав. Обійшлося й без пожежі, оскільки все на горищі було відповідним чином оброблено. Ми викликали працівників Служби порятунку, аби вони закрили ту діру, бо йдуть дощі", - розповів Сторожук.

Нагадаємо, у Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку. Постраждала в той момент була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.

Крім того, у Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі влучила у двох жінок – обидві вижили.

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