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Розмовляла по телефону в будинку: на Житомирщині блискавка влучила в підлітка

9 червня 2021 13:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Ємільчинському районі блискавка вразила дівчинку, яка перебувала у будинку, – зараз вона в лікарні

У Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку. Постраждала у той момент була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.

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Про подію повідомляє ZhitomirNews.com

Інцидент стався у селі Малий Кривотин Ємільчинського району. Дівчинку спочатку госпіталізували до реанімаційного відділення центральної лікарні. Зараз вона в травматологічному відділенні.

Медики кажуть, що пацієнтка у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку. Вона вилізла туди разом з друзями.

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Крім того, у Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі влучила у двох жінок – обидві вижили. Одна постраждала зараз у реанімації з важкими опіками, на ній поплавився одяг.

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