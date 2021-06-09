Розмовляла по телефону в будинку: на Житомирщині блискавка влучила в підлітка

У Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку. Постраждала у той момент була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.
Про подію повідомляє ZhitomirNews.com
Інцидент стався у селі Малий Кривотин Ємільчинського району. Дівчинку спочатку госпіталізували до реанімаційного відділення центральної лікарні. Зараз вона в травматологічному відділенні.
Медики кажуть, що пацієнтка у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, у Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку. Вона вилізла туди разом з друзями.
Крім того, у Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі влучила у двох жінок – обидві вижили. Одна постраждала зараз у реанімації з важкими опіками, на ній поплавився одяг.
Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":