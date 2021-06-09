В Черновцах молния попала в детскую больницу – фото

В Черновцах во время грозы и ливня разряд молнии попал в городскую детскую больницу на ул. Буковинской.
Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.
Молния попала в шпиль на башне исторического корпуса медучреждения и разрушила его кровлю. Пожара удалось избежать, поскольку деревянные конструкции чердака обработаны раствором противопожарной защиты.
Больница, в которую попала молния. Фото: АСС
Сейчас здание обследуют эксперты, в частности, проверяют исправность электрических сетей.
Разрушенная часть больницы. Фото: КНП Городская детская клиническая больница
Как рассказал АСС директор медучреждения Сергей Сторожук, в некоторых кабинетах погорели компьютеры и оборудование. Сейчас больница продолжает работать.
Черепица с крыщи больницы. Фото: АСС
"Примерно 3 на 1 метр разрушило черепицу. Слава Богу, никто не пострадал. Обошлось без пожара. Мы вызвали сотрудников Службы спасения, чтобы они закрыли ту дыру, потому что идут дожди", – рассказал Сторожук.
Напомним, в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку. Пострадавшая в тот момент была в доме и разговаривала по мобильному телефону.
Кроме того, в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили.
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