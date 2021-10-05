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У Чернівцях прямо на вулиці помер 21-річний студент з Індії

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 жовтня, 22:42
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Хлопця знайшли мертвим біля гуртожитку, де він жив
Причина смерті студента невідома/Колаж: Сьогодні
Причина смерті студента невідома/Колаж: Сьогодні

У Чернівцях, де чоловік до смерті побив матір двох дітей, посеред вулиці помер 21-річний іноземний студент.

Про це повідомляє УНІАН.

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Деталі смерті

У вівторок, 5 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць знайшли мертвого молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті.

"Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження", — повідомила прессекретар ГУНП в області Кароліна Маришева.

Дії правоохоронців

За словами прессекретаря поліції, правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а причину смерті з'ясує судово-медична експертиза.

Що кажуть очевидці

Очевидці розповідають, що померлий — студент з Індії. Він навчався на медика в Буковинському державному медичному університеті. Хлопець помер недалеко від гуртожитку, в якому жив.

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Схожі випадки

  • У Дніпропетровській області раптово помер підліток. Хлопець з друзями купив газовий балон і почав вдихати речовину. Згодом він втратив свідомість. Коли приїхали медики, юнак був уже мертвий.
  • У дитячому таборі Києва загадково помер 12-річний хлопчик. За шість днів відпочинку Павло відчув слабкість, і його перевели в ізолятор. На здоров'я він ніколи не скаржився. В день трагедії він почував себе задовільно. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

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