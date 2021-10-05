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В Черновцах прямо на улице умер 21-летний студент из Индии

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 октября, 22:42
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Парня нашли мертвым возле общежития, где он жил
Причина смерти студента неизвестна/Коллаж: Сегодня
Причина смерти студента неизвестна/Коллаж: Сегодня

В Черновцах, где мужчина до смерти избил мать двоих детей, посреди улицы умер 21-летний иностранный студент.

Об этом сообщает УНИАН.

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Детали смерти

Во вторник, 5 октября, в полицию поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на одной из улиц нашли мертвого молодого мужчину без видимых признаков насильственной смерти.

"Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения", – сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Каролина Маришева.

Действия правоохранителей

По словам пресс-секретаря полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, а причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Что говорят очевидцы

Очевидцы рассказывают, что умерший — студент из Индии. Он учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. Парень умер недалеко от общежития, в котором жил.

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