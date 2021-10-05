В Черновцах прямо на улице умер 21-летний студент из Индии

Парня нашли мертвым возле общежития, где он жил

Причина смерти студента неизвестна/Коллаж: Сегодня

В Черновцах, где мужчина до смерти избил мать двоих детей, посреди улицы умер 21-летний иностранный студент.

Об этом сообщает УНИАН.

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Детали смерти

Во вторник, 5 октября, в полицию поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на одной из улиц нашли мертвого молодого мужчину без видимых признаков насильственной смерти.

Действия правоохранителей

По словам пресс-секретаря полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, а причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Что говорят очевидцы

Очевидцы рассказывают, что умерший — студент из Индии. Он учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. Парень умер недалеко от общежития, в котором жил.

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