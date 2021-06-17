В Івано-Франківську вісім студентів отруїлися невідомим газом: троє у реанімації

Медики діагностували у дітей отруєння чадним газом, але рятувальники ще не знають, де було джерело і який саме газ це був

В Івано-Франківську студенти отруїлися, ймовірно, чадним газом в гуртожитку коледжу технологій та бізнесу. До лікарні госпіталізували вісім підлітків, з них троє у важкому стані.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Інцидент стався у ніч на 17 червня на вулиці Коновальця, 142. Через різкий запах персонал вивів з гуртожитку всіх дітей і розмістив їх на першому поверсі приміщень коледжу. На місце прибули медики швидкої допомоги, рятувальники і поліцейські.

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В обласний клінічний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф госпіталізували вісім дітей 2005 і 2004 років народження: троє з них у реанімації. Ще п'ятеро у неврологічному відділенні в стані середньої тяжкості.

Усім постраждалим медики поставили діагноз "отруєння чадним газом".

При цьому рятувальники та поліцейські поки не встановили джерело походження чадного газу. Через кілька годин різкий запах у будівлі зник і дітей повернули в їх кімнати.

Нагадаємо, у Волинській області в лікарню з отруєнням чадним газом потрапила ціла родина – двоє дорослих і троє дітей.

Крім того, на Волині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації через чадний газ.

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