В Ивано-Франковске задержанного за хулиганство 20-летнего вандала отправили прямо в военкомат

В Ивано-Франковске 20-летнего мужчину задержали за хулиганство и передали в военкомат. Молодой человек повредил в центральной части города фонари и клумбы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Парня опознали с помощью камер наблюдения и видео из соцсетей. Как оказалось, 20-летний франковец просто находился в нетрезвом состоянии.
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"Во время установления личности оказалось также, что молодой человек до сих пор уклонялся от военной службы", – говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что мужчине грозит до пяти лет заключения за разбитые фонари. Полицейские продолжают расследование по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).
Наказание за вандализм
Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:
- штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
- или исправительными работами на срок до двух лет;
- или ограничением свободы на срок до трех лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
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