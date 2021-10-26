В Ивано-Франковске задержанного за хулиганство 20-летнего вандала отправили прямо в военкомат

Молодой человек до сих пор уклонялся от военной службы

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске 20-летнего мужчину задержали за хулиганство и передали в военкомат. Молодой человек повредил в центральной части города фонари и клумбы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Парня опознали с помощью камер наблюдения и видео из соцсетей. Как оказалось, 20-летний франковец просто находился в нетрезвом состоянии.

"Во время установления личности оказалось также, что молодой человек до сих пор уклонялся от военной службы", – говорится в сообщении.

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Правоохранители сообщили, что мужчине грозит до пяти лет заключения за разбитые фонари. Полицейские продолжают расследование по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Наказание за вандализм

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:

штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;

до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан; или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;

на срок от 150 до 300 часов; или исправительными работами на срок до двух лет;

на срок до двух лет; или ограничением свободы на срок до трех лет;

на срок до трех лет; или лишением свободы на тот же срок.

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