У Луцьку водій влаштував перегони з поліцією і збив групу людей. Що з постраждалими

За попередньою інформацією, пасажири авто втекли з місця події

На проспекті Соборності у Луцьку сталась аварія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку на проспекті Соборності сталася ДТП. Водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, скоїв наїзд на 4 пішоходів.

Про це пише Волинь Post.

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Аварія сталася сьогодні, 12 грудня, близько 15:00. Пішоходи перетинали проїзну частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

Людей з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень міста.

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Під Дніпром у ДТП перекинулося авто

12 грудня о 00:56 між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся.

Є загиблий та постраждалі

На місце оперативно прибули рятувальники, швидка допомога та поліція. Внаслідок ДТП загинув чоловік 1992 року народження та постраждали дві дівчинки 2005 та 2006 року народження. Дітей госпіталізували до Магдалинівської центральної районної лікарні.

Співробітники поліції з'ясовують усі обставини події.

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