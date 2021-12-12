В Луцке водитель устроил гонки с полицией и сбил группу людей. Что с пострадавшими

В Луцке на проспекте Соборности произошло ДТП. Водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов.
Об этом пишет Волынь Post.
Авария произошла сегодня, 12 декабря, около 15:00. Пешеходы пересекали проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.
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На месте работает следственно-оперативная группа. Ведомости будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Под Днепром в ДТП перевернулось авто
12 декабря в 00:56 между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.
Есть погибший и пострадавшие
На место оперативно прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. В результате ДТП погиб мужчина 1992 года рождения и пострадали две девочки 2005 и 2006 года рождения. Детей госпитализировали в Магдалиновскую центральную районную больницу.
На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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