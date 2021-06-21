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У Львові у підвалі підлітка вбило струмом (відео)

21 червня 2021 14:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопець заліз на закриту територію, там ще йшли роботи – він помер ще до приїзду медиків

У Львові в підвалі багатоповерхівки 16-річного підлітка вдарило струмом, він помер. Трагедія трапилася після дощу, коли туди натекло багато води.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Поки невідомо, за що саме вхопився хлопець, але від електричного розряду він загинув миттєво, ще до приїзду медиків.

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Чому і як хлопчик потрапив на територію житлового комплексу, де ще тривають будівельні роботи – не зрозуміло. Навколо все обгороджено, є написи про заборону входу, і чергують охоронці. Про інцидент говорити не хочуть. У поліції кажуть – з'ясовують усі обставини.

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Нагадаємо, у Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку. Вона вилізла туди разом із друзями.

Крім того, у Чернігівській області загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити фото на даху поїзда.

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