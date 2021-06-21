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Во Львове в подвале подростка убило током (видео)

21 июня 2021 14:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Парень залез на закрытую территорию, там еще шли работы – он умер еще до приезда медиков

Во Львове в подвале многоэтажки 16-летнего подростка ударило током, он скончался. Трагедия случилась после дождя, когда туда натекло много воды.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Пока неизвестно, за что именно ухватился парень, но от электрического разряда он погиб мгновенно, еще до приезда медиков.

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Почему и как мальчик попал на территорию жилого комплекса, где еще продолжаются строительные работы – не понятно. Вокруг все огорожено, есть надписи о запрете входа, и дежурят охранники. Об инциденте говорить не хотят. В полиции говорят – выясняют все обстоятельства.

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Напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку. Она вылезла туда вместе с друзьями.

Кроме того, в Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

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