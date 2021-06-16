У Чернігівській області після удару блискавки згорів будинок

У Батурині згорів будинок через удар блискавки – що потрібно робити під час грози

У Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Зазначається, що вогонь пошкодив елементи покрівлі та перекриття будинку на площі 4 кв. м. Також обгоріло внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв. м і майно.

Рятувальники кажуть, що пожежа могла початися після розряду блискавки.

Як правильно себе поводити в будинку під час грози:

Відразу закрийте всі кватирки і вікна. Протягів бути не повинно.

Вимкніть електроприлади з розетки.

Будьте подалі від вікон, електроприладів і будь-яких металевих предметів.

Не користуйтеся водопроводом.

Не виходьте з дому.

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Нагадаємо, раніше в Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі влучила в двох жінок – обидві вижили.

Крім того, у Чернівцях під час грози і зливи розряд блискавки потрапив у міську дитячу лікарню на вул. Буковинській.

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