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У Чернігівській області після удару блискавки згорів будинок

16 червня 2021 11:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Батурині згорів будинок через удар блискавки – що потрібно робити під час грози

У Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Зазначається, що вогонь пошкодив елементи покрівлі та перекриття будинку на площі 4 кв. м. Також обгоріло внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв. м і майно.

Рятувальники кажуть, що пожежа могла початися після розряду блискавки.

Як правильно себе поводити в будинку під час грози:

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  • Відразу закрийте всі кватирки і вікна. Протягів бути не повинно.
  • Вимкніть електроприлади з розетки.
  • Будьте подалі від вікон, електроприладів і будь-яких металевих предметів.
  • Не користуйтеся водопроводом.
  • Не виходьте з дому.
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Нагадаємо, раніше в Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі влучила в двох жінок – обидві вижили.

Крім того, у Чернівцях під час грози і зливи розряд блискавки потрапив у міську дитячу лікарню на вул. Буковинській.

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