У Чернігівській області після удару блискавки згорів будинок

У Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Зазначається, що вогонь пошкодив елементи покрівлі та перекриття будинку на площі 4 кв. м. Також обгоріло внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв. м і майно.
Рятувальники кажуть, що пожежа могла початися після розряду блискавки.
Як правильно себе поводити в будинку під час грози:
- Відразу закрийте всі кватирки і вікна. Протягів бути не повинно.
- Вимкніть електроприлади з розетки.
- Будьте подалі від вікон, електроприладів і будь-яких металевих предметів.
- Не користуйтеся водопроводом.
- Не виходьте з дому.
Нагадаємо, раніше в Сергіївці Дніпропетровської області блискавка в полі влучила в двох жінок – обидві вижили.
Крім того, у Чернівцях під час грози і зливи розряд блискавки потрапив у міську дитячу лікарню на вул. Буковинській.
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