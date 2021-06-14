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У Рівненській області на копа напали з вилами. Що відомо

14 червня 2021 19:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Колега постраждалого правоохоронця викликала швидку допомогу, медики надали чоловікові першу допомогу – подробиці

У селі Маринин Рівненській області напали на поліцейського, який прибув на виклик. Йому прокололи ногу вилами.

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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги на своїй сторінці в Facebook.

Медики повідомили, що швидку викликала 31-річному поліцейському його колега. Поліцейська повідомила, що під час виклику на її напарника напав чоловік і проколов йому вилами ногу.

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"Бригада швидкої опрацювала рану потерпілому, наклала асептичну пов'язку і ввела знеболюючі препарати", – повідомили медики.

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За попередніми даними, нападник після того, як проколов ногу закрився в своєму будинку. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

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Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті п'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського.

Також нагадаємо, в Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду.

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