У Рівненській області на копа напали з вилами. Що відомо

У селі Маринин Рівненській області напали на поліцейського, який прибув на виклик. Йому прокололи ногу вилами.

Реклама

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги на своїй сторінці в Facebook.

Медики повідомили, що швидку викликала 31-річному поліцейському його колега. Поліцейська повідомила, що під час виклику на її напарника напав чоловік і проколов йому вилами ногу.

Читайте також: У Луганській області чоловік з ножем напав на копа: поліцейський у лікарні

"Бригада швидкої опрацювала рану потерпілому, наклала асептичну пов'язку і ввела знеболюючі препарати", – повідомили медики.

Реклама

За попередніми даними, нападник після того, як проколов ногу закрився в своєму будинку. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті п'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського.

Також нагадаємо, в Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску: