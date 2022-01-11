На Рівненщині дитина потрапила до лікарні через іграшку

За словами лікаря, енергійні діти досить часто ковтають дрібні предмети

Хлопчик під наглядом лікарів / Колаж "Сьогодні"

На Рівненщині 5-річний хлопчик під час гри проковтнув батарейку. Мати дитини одразу звернулася до медиків.

Про це пише "Рівне Медіа".

Що трапилося

Жінка розповіла, що дитина жвава і під час гри проковтнула батарейку від іграшки. Мати одразу звернулися до медиків.

У лікарні дитину оглянув педіатр та дитячий хірург. Також зробили рентген. Пацієнта відправили до Рівненської обласної дитячої лікарні.

"Надалі за хлопчиком спостерігатимуть лікарі. Через деякий час батарейка має вийти з організму природним шляхом", – розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Сарненської ЦРЛ Супрунець Тамара Василівна.

Таке часто буває?

За словами лікаря, такі випадки – не рідкість. Енергійні діти часто ковтають дрібні предмети, тому батькам слід бути пильними та стежити за малюками.

"Бувало, що діти проковтують по кілька батарейок чи маленьких магнітів – тоді справді є ризики. Варто одразу звертатися до лікарні. Якщо діти живі та енергійні, то батькам потрібно бути дуже пильними та стежити за ними", – зазначає Тамара Супрунець.

У Львові 4-річний хлопчик потрапив до лікарні через гірлянду

У Львові 4-річна дитина проковтнув світлодіодну лампочку від гірлянди. 4-річний хлопчик проковтнув одну з лампочок, почав кашляти та задихатися.

Лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло в дихальних шляхах. Діставали його за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

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